Scuola, Azzolina: 'Un dovere riaprire le superiori, serve responsabilità'

"Sarà un Natale diverso ma dobbiamo essere ancora di più responsabili: abbiamo un dovere come paese, riaprire le scuole superiori. Più saremo responsabili e cauti durante le vacanze, più quell'obiettivo sarà realizzabile.Invito tutti ad abbracciare il mondo della scuola e a proteggere la nostra scuola essendo responsabili". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina partecipando al Natale digitale del Ministero. "Il Natale lo trascorrerò con la persona che amo più al mondo, mia sorella, ma potremo fare videochiamate ai nostri parenti e sono sicura che presto potremo tornare ad abbracciarci", ha detto la ministra rispondendo, a distanza, alle domande degli studenti. "Quest'anno ho scritto una lunga lettera a Babbo Natale il mio sogno è che la pandemia finisca e io possa tornare a stare con i miei studenti e a visitare le scuole", ha detto ancora la titolare del Ministero dell'Istruzione rispondendo ad una bambina. "Oggi alla parola digitale è un po' la parola dell'anno, tutti sanno cosa è la Didattica digitale integrata, ha innovato il modo di fare didattica, abbiamo investito 400 milioni solo per incentivarla. E' una didattica in cui la parte da leone l'hanno fatta gli insegnanti e ha riscosso grande interesse. Sono molto orgogliosa dei ragazzi", ha concluso Azzolina

"Con la legge di Bilancio 2021, in arrivo nuove risorse per l'edilizia scolastica. Continuiamo a lavorare per la messa in sicurezza delle nostre scuole ed il loro ammodernamento con nuovi investimenti di oltre 1,5 miliardi. Ricordo che solo durante quest'anno abbiamo già sbloccato 2 miliardi per l'edilizia scolastica, per un totale di 2.057 interventi e 5.560 indagini diagnostiche sui solai. A questi vanno aggiunti 460 milioni di euro per l'edilizia leggera dati agli Enti locali in fase di emergenza e ulteriori 331 milioni, con il decreto Rilancio, attribuiti alle istituzioni scolastiche anche per l'adattamento degli spazi interni ed esterni. Stiamo consegnando al Paese una scuola nuova, più sicura e moderna. Il giusto ambiente in cui costruire il futuro delle nuove generazioni". Lo scrive sui social la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina.