Affreschi Giotto proiettati su facciate per Natale Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 DIC - Rivive il Natale di San Francesco negli affreschi di Giotto proiettati sulla facciata della Basilica Superiore di San Francesco: tradizione e modernità si incontrano nella spiritualità francescana. L'evento si è tenuto oggi ad Assisi e celebra simbolicamente il lavoro degli operatori sanitari svolto durante la pandemia covid19.

Per l'occasione, infatti, è stata posta, nel Presepe a grandezza naturale, una statua raffigurante un'infermiera. Un gesto in sintonia con il messaggio di Papa Francesco che oggi ha ringraziato coloro che si adoperano per gli altri nella pandemia, paragonandoli proprio a San Giuseppe: "l'uomo che passa inosservato".

Presenti all'inaugurazione tra gli altri il cardinale Mauro Gambetti, il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, e Gianni Morandi che ha cantato "Bianco Natale". Il Presepe attraversa le piazze e le strade della città di Assisi da parte a parte per trasformarla in una nuova Betlemme. (ANSA).