Spot cashback, vinci e aiuti il Paese. Si attiva su App IO dall'8 dicembre

"Italia Cashless è un piano messo a punto dal governo per incentivare l'uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente". Lo si legge sul sito cashlessitalia.it, che è online. Per partecipare è necessario avere Spid ( quello fatto con le Poste è gratuito) o la Carta d'Identità elettronica, scaricare l'app IO e, dopo l'avvio del Cashback, abilitare le carte che utilizzate per i pagamenti. Dall'8 dicembre, spiegano fonti di Palazzo Chigi, partono l'extra Cashback di Natale e sarà possibile attivare l'app IO per partecipare.

"Usa le carte, guadagni, vinci e aiuti il Paese", è lo slogan proposto da uno spot che invita a usare le carte anche per i servizi, per pagare "l'idraulico, il meccanico, l'avvocato, l'architetto e gli altri artigiani e professionisti".

"E' previsto - spiega il sito Italia Cashless - un rimborso del 10% usando carte e app. Fino a 300 euro all'anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Non vale per gli acquisti online. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro. Nel 2020 c'è anche l'extra Cashback di Natale: dall'8 al 31 dicembre 2020 bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a 150 euro. Inoltre con il Super Cashback ogni 6 mesi i primi 100.000 cittadini a fare più transazioni avranno 1.500 euro. Quindi è possibile guadagnare fino a 3.000 euro all'anno. Infine, la Lotteria degli scontrini - si legge ancora sul sito - è una lotteria nazionale gratuita che prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali. A partire dal 2021, per chi è maggiorenne residente in Italia e partecipa alla lotteria, gli scontrini collegati a normali acquisti effettuati con carte e app di pagamento genereranno automaticamente biglietti virtuali della lotteria che potranno far vincere premi al cliente e agli esercenti che li hanno emessi".