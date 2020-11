Calabria: Longo commissario alla sanità. Conte: 'Un uomo delle istituzioni'

"Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina del prefetto come nuovo commissario alla sanità in Calabria. La riunione del Cdm è stata lampo, durata solo il tempo della nomina.

"La nomina del prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese. Con questa decisione lo Stato saprà far sentire la sua presenza". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia e capo delegazione M5s Alfonso Bonafede.