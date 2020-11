Conte: 'Più cautele a Natale, evitare nuova impennata'. Conferenza stampa con Sanchez

"Pensiamo si debbano introdurre maggiori cautele per prevenire un'impennata nei contagi, la dobbiamo evitare". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palma di Maiorca rispondendo ad una domanda sulle misure che il governo metterà in campo per il Natale.

"Non vogliamo invadere scelte di natura nazionale, ci stiamo premurando per evitare che ci siano trasferimenti transfrontalieri, evitando che nel caso si vada all'estero si possa rientrare senza nessun controllo" sanitario, ha aggiunto Conte.

"La scuola - ha detto ancora - va riaperta appena possibile. Noi non dobbiamo procurare disagi in particolare ai nostri giovani".