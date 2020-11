Superbonus, Patuanelli: '193 interventi iscritti, 14,7 milioni'

Dopo poco più di 20 giorni di osservatorio fatto da Enea sul superbonus sono 193 interventi presentati e autorizzati, con un'ammissione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro e con crediti per 16 milioni e 200 mila circa. Sono i numeri, aggiornati al 18 novembre, presentati dal del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Il ministro ricorda che è dal 27 ottobre che il portale Enea riceve le istanze per il superbonus ci sono 5.176 assemblatori registrati.

Circa il 12%-15% degli interventi che vengono proposti hanno una riduzione degli importi ammessi a detrazione. "Sono numeri ancora molto piccoli perché stiamo parlando di 20 giorni, in un quadro che comunque è operativo e c'è attesa per eventuali elementi di proroga". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria commentando i primi dati sul superbonus. "È evidente - aggiunge Patuanelli - che c'è l'intenzione del governo e di tutte le forze parlamentare e di tutto il parlamento a prorogare questa misura la cui portata è sotto gli occhi di tutti".