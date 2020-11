Calabria: Renzi, Conte nomini subito Strada commissario

"Se davvero Gino Strada è disponibile a fare il commissario per la sanità in Calabria, il presidente del Consiglio e il ministro della Sanità possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli/Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada a commissario per la sanità in Calabria. Accompagnarlo fisicamente a Catanzaro. E dargli tutti i poteri". Lo scrive su Facebook il leader di Iv Matteo Renzi. "La sanità calabrese è in condizioni che non si possono raccontare: dare carta bianca a Gino Strada non è la soluzione. Ma è un ottimo inizio. Perché Strada è un uomo che non guarda in faccia nessuno: guarda negli occhi tutti, ma non guarda in faccia nessuno. E per la Calabria c'è bisogno di una persona così. Subito", conclude.

"Io non mi dimetto spontaneamente dall'incarico per il quale sono stato designato, ma se mi sarà chiesto dal Ministro io sono disposto a farlo", aveva detto il Commissario designato per la Sanità della Calabria, Giuseppe Zuccatelli, intervistato a Buongiorno Regione, la rubrica del Tgr della Calabria.