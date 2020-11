Fisco, Salvini: 'La Lega propone al governo un taglio dell'Iva'

La proposta della Lega al governo è quella di procedere con un taglio dell'Iva: "Sarebbe una boccata di ossigeno per le famiglie e le imprese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa per presentare la proposta della Lega per un intervento sul taglio dell'Iva.

La proposta della Lega per il taglio dell'Iva vale 20 miliardi "sarebbe una spinta ai consumi notevole e sarebbe un sostegno alle imprese: altro che decreto ristori. E'inutile inseguire ogni Dpcm con un mancia: così raggiungeremmo tutte le categorie", ha aggiunto Salvini.