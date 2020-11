Chi è Madison Cawthorn, il più giovane eletto al Congresso in Usa in 50 anni

Un'altra novità del Grand Old Party è MADISON CAWTHORN che, vincendo l'11esimo distretto del North Carolina, è diventato il più giovane eletto al Congresso in oltre 50 anni, togliendo il primato a Alexandria Ocasio-Cortez.

Ha compiuto 25 anni lo scorso agosto, l'età minima per servire alla Camera, ma ha già suscitato scalpore nel 2017 per essersi recato in visita al Nido dell'Aquila, lo chalet di Adolf Hitler sulle alpi bavaresi, e aver postato foto su Instagram in cui si riferiva al dittatore nazista con l'appellativo 'Fuhrer'.

Vittima di un incidente d'auto a soli 18 anni, è rimasto parzialmente paralizzato ed è costretto su una sedia a rotelle.