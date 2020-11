Biden vince in paesino Dixville e scherza, Casa Bianca mia

Joe Biden ha scherzato con i giornalisti dopo aver detto ad alcuni supporter a Scranton, Pennsylvania, che aveva vinto all'unanimità a Dixville Notch, New Hampshire, il primo villaggio Usa a contare i voti: "in base alla nozione di Trump, dichiarerò la vittoria stanotte", ha ironizzato, riferendosi all' intenzione del presidente di proclamarsi vincitore se risulterà in testa nella notte elettorale.