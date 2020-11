Ambiente: Amendola, transizione green scelta storica per Ue

(ANSA) - BOLOGNA, 03 NOV - La "visione che ha scelto l'Europa" di puntare sulla trasformazione in un "continente green", "durante il periodo covid da molti è stata messa in discussione. Alcuni si sono chiesti perché insistere sul green se l'emergenza, oggi, è un'altra. E invece l'accordo del 21 luglio, quello che ha dato vita a un bilancio di 1.074 miliardi, al fondo Next Generation, ha confermato quella visione. Credo sia una scelta, non solo storica, ma di coraggio: davanti a questo imprevisto della storia, la Commissione, insieme ai 27 Paesi, ha detto che il futuro dell'Europa deve essere legato a due transizioni gemelle: quella verso un'economia sostenibile e quella verso una economia digitale e tecnologica". Così il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola partecipando all'evento di apertura degli Stati Generali della Green Economy 2020.

In videocollegamento da casa, dove ha spiegato sta passando un periodo di quarantena, ha aggiunto: "Si è alzato il livello di ambizione: l'obiettivo intermedio al 2030 è la riduzione almeno del 55% delle emissioni di gas effetto serra, rispetto ai livelli del '90. Dentro l'organizzazione dell'accordo di questo Next Generation l'obiettivo di spesa è del 37% per un traguardo di ripresa e resilienza legato a una visione. Per l'Italia - ha concluso - significa 76 miliardi di investimenti per rendere il nostro sistema economico più forte". (ANSA).