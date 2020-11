I presidenti delle camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico si recheranno domani, nel pomeriggio, al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato. Lo si apprende in ambienti parlamentari. Negli stessi ambienti, si individua tra i temi dell'incontro anche la questione della collaborazione tra maggioranza e opposizione per l'emergenza coronavirus.