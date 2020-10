Covid: sindaco Nuoro positivo, campagna ballottaggio da casa

(ANSA) - NUORO, 29 OTT - Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu è risultato positivo al Covid 19: sta bene e si trova a casa in isolamento. La notizia arriva in piena campagna elettorale in vista del ballottaggio per le Comunali in programma l'8 e il 9 novembre: Soddu infatti si è ricandidato e dagli esiti del primo turno risulta in vantaggio sullo sfidante del centrodestra, Pietro Sanna. La positività del sindaco uscente bloccherà tutti gli incontri in presenza che aveva programmato per i prossimi giorni.

"Cari amici - scrive Soddu sul suo profilo Facebook - vi devo comunicare che oggi, dopo gli accertamenti di rito, sono risultato positivo al Covid 19. Al momento sto bene, ho avuto solo qualche lineetta di febbre. Continuerò a lavorare da casa dove mi trovo in isolamento. Porterò avanti i miei impegni istituzionali da sindaco e quelli come candidato per la campagna elettorale che deve proseguire in vista del ballottaggio dell'8 e del 9 novembre. Mi raccomando, siamo in una fase difficile, stiamo attenti per la nostra salute e per quella degli altri".

