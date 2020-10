Covid: Mattarella, sostenere la ricerca, vincerà sulla pandemia

"Questo appuntamento ci conferma quanto importante sia la consapevolezza che nessuno di noi è estraneo al dovere di sostenere e di incoraggiare la ricerca per poterne poi condividere i risultati. La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca".

"Il Covid sarà sconfitto dalla ricerca di terapie sempre più efficaci, dal vaccino".

SEGUI LA DIRETTA STREAMING



"Le altre patologie - aggiunge Mattarella - non sono finite in lockdowm. Troppi screening e cure sono rinviati per terapie che, come i tumori, non consentono pause e sospensioni". "Non dimentichiamo che il nemico di tutti è il virus", ha detto il presidente della Repubblica. "Il Covid sarò sconfitto dalla ricerca di terapie sempre più efficaci, dal vaccino. Dovremo ovviamente aiutarla ed aiutarci con l'efficienza della organizzazione sanitaria, la prevenzione e la precauzione, la solidarietà verso chi ha bisogno di cure".

La ricerca, prosegue Mattarella, "è un gioco di squadra e nella emergenza mondiale serve non competizione ma dialogo e scambio di informazioni e studi. Ora è tempo di collaborazioni e di alleanze globali, non di egoismi. Bisogna condividere le scoperte come si condivide la sofferenza".