"Davanti alla violenza non ci sono scuse, nulla di tutto ciò è accettabile". In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio reagisce così ai fatti accaduti nella notte a Napoli. " Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a Napoli. - scrive Di Maio - Nessuno può permettersi di aggredire donne e uomini delle nostre forze dell'ordine. Davanti alla violenza non ci sono scuse, nulla di tutto ciò è accettabile".