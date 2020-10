Regione Umbria valuta altre misure contro contagi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 23 OTT - La Regione Umbria sta valutando ulteriori misure rispetto a quelle nazionali per contenere la diffusione del contagio da Covid. Una situazione in queste ore al vaglio della presidente Donatella Tesei, che continua a seguire passo passo l'evolversi della situazione, e di tutta la Giunta.

Non si esclude - secondo indiscrezioni - che provvedimenti possano arrivare in giornata.

Negli ultimi giorni l'Umbria ha fatto registrare una crescita pressoché costante dei nuovi casi Covid giornalieri e dei ricoverati in ospedale. (ANSA).