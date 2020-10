Santelli:aperta camera ardente, feretro portato da assessori

(ANSA) - COSENZA, 16 OTT - E' stata aperta, nella chiesa di San Nicola a Cosenza - dove alle 16.30 saranno celebrati i funerali - la camera ardente della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, morta nella notte tra mercoledì e giovedì. Lunghi applausi hanno accompagnato il feretro all'uscita dell'abitazione della governatrice ed all'arrivo in chiesa.

All'arrivo in chiesta, situata a pochi passi dal Comune, la bara è stata portata a spalle dagli assessori regionali. Ad attendere il feretro il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, legato a Jole Santelli da una grande amicizia. Presenti, al momento, anche numerosi consiglieri regionali e l'ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Tra le corone già presenti in chiesa quelle del Senato e della Camera.

All'esterno della chiesa si è già formata una coda di semplici cittadini che vogliono dare l'ultimo saluto a Jole Santelli. (ANSA).