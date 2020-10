Nota di aggiornamento del Def, audizione di Gualtieri: "Contenere il virus per limitare ricadute negative" - LA DIRETTA

La Nadef indica "uno scenario prudente, con la stima di una contrazione del Pil del 9%" nel 2020: la vera sfida da affrontare perché le stime possano essere sorpassate consiste nel contenimento del virus. Riteniamo che le misure di monitoraggio e di contrasto dell'epidemia unite all'attenzione e alla cautela da parte di tutti noi e la capacità di dispiegare una rete di protezione economico sociale come quella finora messa in campo consentiranno di limitare ricadute negative sull'attività economica".Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nota di aggiornamento al Def (Nadef).

La riforma fiscale sarà messa in campo in un orizzonte "triennale attraverso una legge delega che si raccorda alla riforma strettamente connessa che intendiamo adottare già a partire dal 2021" cioè l'assegno unico per i figli. Così il ministro dell'Economia. "Stiamo approfondendo in raccordo con il percorso parlamentare della legge delega le modalità e i tempi per l'assegno unico universale".