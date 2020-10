Kompatscher, con quarantena corta test mirati

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - "Una buona notizia non solo per le singole persone, ma anche per l'azienda sanitaria, che così potrà concentrare ancora più risorse sulla diagnosi precoce degli infetti e sul contenimento del diffondersi del virus".

Commenta così il governatore Arno Kompatscher la notizia dell'accorciamento della quarantena a dieci giorni. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano nei giorni scorsi si era speso in questo senso nella conferenza Stato-Regioni e con il ministro Speranza.

"A Roma, oggi, è stata adottata una decisione importante. La proposta da noi portata avanti con forza è stata fatta propria dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e dal Governo: il tempo di quarantena è ridotto a 10 giorni ed è necessario un solo test negativo per essere dichiarati guariti", afferma Kompatscher.

