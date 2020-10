Covid: test obbligatori Sardegna, stasera pronuncia Tar

(ANSA) - CAGLIARI, 07 OTT - E' atteso per stasera il giudizio di merito del Tar della Sardegna sul ricorso del Governo contro l'ordinanza che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata nell'Isola e che il presidente della Regione Christian Solinas ha prorogato sino al 23 ottobre. Due giorni dopo l'adozione, con decreto monocratico, il Tar aveva subito sospeso l'efficacia dei tre articoli del testo relativi ai test anti-Covid. Stamattina alle 10 si è tenuta l'udienza della camera di consiglio, presenti l'Avvocatura dello Stato, l'Ufficio legale della Regione e l'avvocato della presidenza della Regione. E' durata circa un'ora, poi i giudici della prima sezione, presieduta da Dante D'Alessio, si sono riuniti in camera di consiglio.

Il pronunciamento del Tar dovrebbe avvenire oggi stesso, proprio perché ieri sera Solinas ha ordinato la proroga dello stesso provvedimento. "Abbiamo contestato il decreto monocratico punto per punto - ha spiegato l'avvocato della presidenza Mauro Barberio - oggi termina, con la camera di consiglio, sia la vigenza del decreto cautelare del Tar, sia, paradossalmente, l'efficacia dell'ordinanza. Per questo, il presidente, visto l'aggravarsi dell'emergenza ha deciso da domani di prorogare l'ordinanza dell'11 settembre. Ovviamente se l'ordinanza dell'11 settembre verrà sospesa definitivamente, anche quella successiva non potrà essere prorogata". (ANSA).