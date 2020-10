Covid: prorogata ordinanza su test d'ingresso in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha prorogato l'ordinanza firmata l'11 settembre scorso, e in scadenza domani, che prevede test obbligatori per chi arriva in Sardegna.

La proroga scatta dall'8 fino al 23 ottobre. L'ordinanza della Regione sarda è già oggetto di un ricorso presentato dal Governo sul quale il Tar della Sardegna formulerà domani il giudizio di merito.

L'efficacia delle norme sui test è al momento sospesa, sempre per decisione del Tribunale amministrativo.

Con la proroga firmata questa sera, Solinas dimostra di non voler fare alcun passo indietro su norme che il Governo ha giudicato anticostituzionali perché in violazione dell'articolo 16 sulla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. (ANSA).