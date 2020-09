Recovery: Zingaretti vede ministri Pd e enti locali

Un vertice per fare il punto sul Next Generation Ue e sulle prossime iniziative di partito e di governo. E' l'oggetto della riunione che, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, si è svolta questa mattina in videoconferenza, presieduta dal segretario Nicola Zingaretti.

Con il leader Dem si sono riuniti i ministri Pd, il vicesegretario Andrea Orlando, i capigruppo di Camera e Senato Delrio e Marcucci, il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, il presidente dell'Anci Decaro e il presidente dell'Upi De Pascale.