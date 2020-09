Conte: "Avanti col programma, a dicembre riforma del fisco"

"Non mi sento di dire che il voto premia o blinda il presidente del Consiglio o il governo. Saremo giudicati per quanto riusciremo a realizzare nell'interesse degli italiani". E' quanto afferma il premier Conte che in un'intervista alla Stampa rilancia sui progetti per i prossimi mesi: "Siamo al lavoro per una riforma del Fisco che ci permetta di arrivare ad un sistema più equo ed efficiente, è il momento di agire". E incalza i partiti dopo il referendum: "Dobbiamo accelerare sull'iter già avviato in Parlamento" sulla riforma della legge elettorale. Stasera il vertice con i capigruppo della maggioranza. I prossimi scogli sono le modifiche ai decreti sicurezza e il Mes.