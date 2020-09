Usa 2020, Jim Carrey sarà Joe Biden al Saturday Night Live

(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - Il Saturday Night Live ha il suo Joe Biden. L'ex vice presidente nonchè attuale candidato democratico alla presidenza sarà 'reincarnato' attraverso Jim Carrey. Lo show satirico della Nbc tornerà in onda dal prossimo tre ottobre in tempo per il rush finale della campagna elettorale per l'elezione del prossimo presidente degli Stati Uniti ed è pronto a prendere di mira i candidati.

La scelta di Carrey viene a sorpresa visto che l'attore non fa parte del cast abituale e il personaggio di Biden era stato precedentemente impersonato da Jason Sudeikis. Tuttavia SNL negli ultimi anni ha portato nello show diversi attori famosi tra cui Robert de Niro nelle vesti di Robert Mueller (il procuratore speciale per le indagini sul Russiagate, ndr), Brad Pitt nel ruolo del Dr. Anthony Fauci e Alec Baldwin come il presidente Donald Trump. (ANSA).