In Toscana è testa a testa tra Giani e Ceccardi

Testa a testa tra Giani e Ceccardi o Toscana incrollabile roccaforte 'rossa'? E' intorno a questo interrogativo che si stanno giocando gli ultimi giorni di campagna elettorale che, partita abbastanza in sordina dopo l'emergenza Covid, non ha registrato molti colpi di scena. Il centrosinistra ha scelto un profilo istituzionale. Inizialmente poco presenti i big del Pd, battuti in presenza da Matteo Salvini che, spesso, ha accompagnato la candidata Susanna Ceccardi nel suo tour elettorale.

Questa sera la sfida tra i candidati sul sito della Nazione:

Tra le incognite del voto c'è anche l'astensione e quanto peserà sugli elettori, soprattutto gli anziani, la paura del contagio. Difficile dirlo, tuttavia, secondo le previsioni la partita potrebbe chiudersi al primo turno. La legge elettorale della Toscana è infatti l'unica a prevedere il ballottaggio nel caso in cui nessun candidato superi la soglia del 40% dei voti più uno. Restano da vedere i risultati degli altri candidati: in corsa ci sono anche la consigliera regionale uscente Irene Galletti per il M5s; Tommaso Fattori, consigliere uscente, sostenuto da 'Toscana a sinistra', già candidato presidente nel 2015 (ottenne il 6,2%); Marco Barzanti per il Pci che riporta il simbolo 'storico' con la falce e martello; Salvatore Catello per il Pc e Tiziana Vigni, avvocato senese per il Movimento 3V, sorta di spin off dei no Vax.