"Stiamo lavorando a un grande accordo europeo per il vaccino anti Covid, la cui sperimentazione sta andando avanti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Faccio il tifo - ha aggiunto il responsabile della Farnesina - per gli altri Paesi che sono in lockdown, perché sono i Paesi dei turisti che vengono qui in Italia".