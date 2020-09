Fondi Lega: pm, serve indagare su 'delicati settori

L'operazione "capannone", ossia la presunta vendita gonfiata di un immobile per la Lombardia Film Commission, è indicata quasi "come marginale nella segnalazione di operazione sospetta del 19 maggio 2020" e "rimangono sicuramente da esplorare altri ancor più delicati settori in cui il 'pool' di commercialisti ha impiegato la propria professionalità". Lo scrive la Procura di Milano nella richiesta di custodia che ha portato ai domiciliari tre commercialisti di fiducia della Lega. "Del resto - aggiungono i pm - che la presente vicenda abbia generato fibrillazioni ai piani alti della politica ne è prova il riservato incontro tenutosi in Roma per studiare anche le strategie di difesa del direttore della filiale di Seriate di Banca Ubi", Marco Ghilardi.

L'ex presidente della Lombardia Film Commission Alberto Di Rubba, direttore amministrativo per la Lega al Senato, "è non solo uomo di partito come Manzoni, ma anche pubblico ufficiale piazzato dal partito a presiedere uno dei tanti enti del sottobosco della pubblica amministrazione attraverso i quali sono drenati i soldi pubblici", ossia attraverso la vendita gonfiata di un capannone nel Milanese. Lo scrivono l'aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi nella richiesta di custodia depositata assieme a migliaia di atti, consultati dall'ANSA, nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.