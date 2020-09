Card. Bassetti, gioia per apertura scuola

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - "La riapertura delle scuole è motivo di speranza e gioia": a dirlo all'ANSA è stato il presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Perugia, card. Gualtiero Bassetti, parlando dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico ai tempi del Covid. "Ma attenti - ha sottolineato - perché questa riapertura dipenderà dal senso di responsabilità che professori e studenti sapranno usare".

Il presidente della Cei ha evidenziato, inoltre, come la riapertura incida "sulla vita delle famiglie, in particolare quelle con bimbi piccoli", ed ha sottolineato l'importanza di "tornare in classe, perché le tecnologie, seppur utili, non possono sostituire negli studenti il rapporto personale con l'insegnante e con gli altri ragazzi".

"I giovani - ha aggiunto il cardinale Bassetti - hanno bisogno di essere formati e non solo informati. E ai giovani dico di non buttare via questo tempo in cui siete stati a casa lontani dalle scuole, ma valorizzate il fatto di ritornare insieme". "La scuola - ha concluso Bassetti - è una fucina di civiltà e amore". (ANSA).