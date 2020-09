Ipsos, 75% i Sì al referendum, gradimento di Conte sale di 2 punti

Cresce la stima dei 'Sì ' al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: secondo il cruscotto Ipsos della settimana, i voti a favore rappresenteranno il 75%, in salita di 3 punti (quindi i 'No' scendono di 3 punti e si attestano al 25%). Il 42% degli intervistati, con un calo del 3%, dice che è sicuro che andrà alle urne. Il premier Giuseppe Conte resta in testa alla classifica del gradimento dei leader, con 65 punti, in crescita di 2, seguito dal ministro della Salute Roberto Speranza, a 38 punti (+1). Al terzo posto c'è la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a 35 punti (-1), poi il leghista Matteo Salvini, a 32 punti (+1). La Lega è il primo partito al 25,4% (+0,2%).

Seguono il Pd al 19,7 (+0,7%), il M5s al 18,4% (-1,2%), e FdI al 15% (-2%). Il gradimento del governo è a 62 punti, in crescita di 2 punti. Il sondaggio è stato realizzato da Ipsos per la Presidenza del Consiglio, su un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 1.200 interviste, condotte tra l' 8 e il 10 settembre.