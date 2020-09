Premio Ischia, confronto sull'economia post Covid

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 10 SET - A Giovanna Botteri, Andrea Frazzetta, Maarten Van Aalderen, TPI.it, Gianni Minà e l'Eco di Bergamo sono stati assegnati i riconoscimenti del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2020 che si svolgerà l'11 e 12 settembre a Villa Arbusto ad Ischia, in presenza ma col rispetto delle normative anti contagio.

La prima serata si aprirà con il dibattito sul tema "Crisi economica post covid, come cambiano i consumi degli italiani" moderato da Federico Monga (direttore de Il Mattino) ed al quale parteciperanno Fabio Tamburini (direttore de Il Sole 24 Ore), Francesco Morace (sociologo) e Fernando Vacarini (responsabile media relations del Gruppo Unipol). A seguire la presentazione del magazine "Changes" e la consegna dei riconoscimenti speciali; la serata sarà presentata da Gigi e Ross e vedrà le esibizioni musicali di Paolo Jannacci e degli Audio 2.

Sabato invece la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 41/a edizione del Premio Ischia di Giornalismo: durante la serata, che sarà presentata da Roberta Ammendola, saranno assegnati riconoscimenti anche a Gennaro Sangiuliano, Andrea Vianello, Giovanni Grasso, Antonio Troise, Laura Delli Colli.

In programma le performance musicali di Michele Zarrillo e Mario Biondi. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook "Premio Ischia". Il Premio Ischia 2020 si svolge con il contributo di Regione Campania e il patrocinio dell'Istituto di Credito Sportivo, dell'Aci (Automobile Club d'Italia) di Gruppo Unipol, ACEA spa, Terna spa, Menarini Group spa, Data Stampa, ASPI. (ANSA).