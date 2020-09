Fico a Festa Pd, applausi alle critiche ai decreti Sicurezza

(ANSA) - MODENA, 03 SET - Ad ascoltare il presidente della Camera Roberto Fico alla Festa nazionale del Pd di Modena c'erano un centinaio persone, in una sala dibattiti vuota per metà.

Un clima diverso, segnato anche dall'emergenza Covid, rispetto a due anni fa, quando all'intervento alla festa nazionale di Ravenna c'era un tendone pieno che tributò a Fico anche diversi convinti applausi, in un momento in cui il Movimento 5 Stelle era al Governo con la Lega e Fico rappresentava un possibile interlocutore nei 5 Stelle per il Pd all'opposizione.

Fico è stato intervistato dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari e i presenti hanno applaudito alle sue risposte, in particolare quando ha detto che i "i decreti sicurezza sono di una cultura che non mi appartiene e vanno cambiati". (ANSA).