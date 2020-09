Berlusconi positivo al Covid-19

Berlusconi positivo al Covid. In seguito a un ulteriore controllo precauzionale - informa Forza Italia - il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso - concludono le stesse fonti - a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social.



Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si sottopose al doppio tampone per il Covid che però risultò negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e riprese il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Nel periodo precedente il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, che venne ricoverato al San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi poi dimesso.



Dalla Bbc a El Pais la notizia della positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi è breaking news in tutto il mondo e apre le homepage di molti siti internazionali. 'L'ex premier italiano è positivo al coronavirus', titola il britannico Guardian aprendo così il suo aggiornamento live sulla pandemia. 'Berlusconi, 83 anni, è in isolamento ad Arcore e continuerà a lavorare da lì', scrive la Bbc. 'L'ex premier Silvio Berlusconi ha annunciato di avere il coronavirus', è l'apertura del live dello spagnolo El Pais. 'Berlusconi, che compirà 84 anni a fine mese, è risultato positivo a due test sul coronavirus ma continua a lavorare', titola il belga Le Soir.



"Cari Amici, ho appena sentito il presidente e volevo rassicurarvi sul fatto che, nonostante tutto, sta bene e ci teneva a farvi sapere che continuerà a fare campagna elettorale, come avrete modo di vedere, tra collegamenti vari ed interviste.Forza Italia, Forza Presidente!!!". E' il messaggio che Sestino Giacomoni ha appena diffuso ai parlamentari azzurri sullo stato di salute del Cavaliere.



"Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all'amico Silvio Berlusconi". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la notizia del Cavaliere positivo al Covid.



"Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d'Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



"Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto". Lo afferma sui social il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, che a fine marzo fu positivo al Covid.



"Faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi. Spero si riprenda presto e che combatta con la forza che lo ha sempre contraddistinto anche questa battaglia". Lo scrive Luigi Di Maio in una nota.