Scuola: Boccia, partiremo in sicurezza

(ANSA) - BARI, 28 AGO - "Sono sicuro che dal 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano, dal 14 in molte regioni e poi in altre dal 22, 23 e 24 partiremo con le scuole in sicurezza. Quando ci sarà un caso di contagio interverremo, così come siamo intervenuti negli ospedali e in ogni ambito sociale che ci ha visto affrontare l'emergenza Covid". Così il ministro per gli Affari regionali Boccia sull'approvazione, da parte della Conferenza Unificata, del documento dell'Iss sui contagi nelle scuole. Un documento che - ha precisato Boccia - "rafforza i meccanismi di prevenzione e intervento".

"Sicurezza - ha spiegato il ministro - significa interventi immediati delle Asl, dei medici, degli infermieri. Tamponi per tutti perché dobbiamo garantire nelle scuole il massimo della sicurezza. Tutti coloro che ruotano al caso di contagio devono fare immediatamente il tampone e poi si valutano le condizioni dei ragazzi, dei docenti o dei familiari".

Per il ministro, "serve uno sforzo immane che il governo garantisce, ed è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme".

(ANSA).