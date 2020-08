Emiliano, difenderemo Puglia dal virus

(ANSA) - BARI, 15 AGO - "Non ci arrenderemo mai a nessuno dei nostri avversari, difenderemo la Puglia dal virus e dalla crisi economica, sosterremo le famiglie e le aziende, rafforzeremo la nostra sanità che ha 1250 posti letto in più e migliaia e migliaia di infermieri, operatori sanitari e medici rispetto a qualche anno fa". Lo scrive il governatore pugliese Michele Emiliano su Facebook. "Dopo mesi di combattimento incessante - dice - voglio abbracciare tutte le persone che mi sono care, assieme a quelle che ho conosciuto in questi mesi, anche solo per telefono e sono migliaia e migliaia".

"Tutti coloro che mi telefonano o mi inviano messaggi - evidenzia - sono di gradissimo aiuto per i fatti che segnalano e per i suggerimenti che mi offrono. Volevo dire a tutti voi grazie per le vostre parole sempre civili e garbate, e soprattutto delle foto e delle notizie che mi avete trasmesso in tempo reale per consentirmi di capire meglio la situazione sul campo di battaglia". "Grazie soprattutto a tutti coloro che oggi stanno lavorando per far stare tranquilli e sicuri quelli che sono in vacanza. Buon Ferragosto a tutti". (ANSA).