Conte riparte dalla Puglia

A nemmeno 48 ore dal decreto agosto per il premier Giuseppe Conte si staglia già all'orizzonte il settembre "rovente" da tanti evocato dentro e fuori al Parlamento. In effetti, l'incrocio tra Regionali, Recovery Plan, manovra economica, e il rischio tensione sociale si presenta tra i più difficili per il governo Conte II. Con il rebus di una vittoria del centrodestra in alcune Regioni chiave come la Puglia, che potrebbe essere un colpo durissimo per la stabilità. Proprio in Puglia Conte decide di venire per quella che potrebbe essere l'ultima sua uscita pubblica prima della pausa estiva. A Ceglie Messapica, nella terra dei trulli e degli ulivi, ospite per la terza volta consecutivo dell'evento La Piazza, organizzato dal direttore di Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino.