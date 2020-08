Cdm, Lasorella presidente Agcom, Busia presidente Anac

Il Consiglio dei ministri ha deliberato "l'avvio della procedura per la nomina del dottor Giacomo Lasorella a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e l'avvio della procedura per la nomina dell'avvocato Giuseppe Busia a Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac)". Lo si legge nel comunicato stampa del Cdm. La dottoressa Laura Valli, il dottor Luca Forteleoni, l'avvocato Paolo Giacomazzo e l'avvocato Consuelo del Balzo sono nominati componenti dell'Anac.