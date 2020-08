Libano: Di Stefano ironico sul suo errore

"Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libanesi. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l'Italia c'è ed è pronta a dare tutto l'aiuto possibile. Coraggio." Lo scrive in un tweet il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano.

Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libanesi. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia c’è ed è pronta a dare tutto l’aiuto possibile. Coraggio. #Beirut #Libano #Liban @ItalyMFA @Mov5Stelle — Manlio Di Stefano (@ManlioDS) August 4, 2020



In un precedente tweet Di Stefano aveva scritto, erroneamente, "libici" e non "libanesi", scatenando i commenti degli utenti. Secca la risposta dell'esponente M5S: "C'è poco da scherzare con queste cose, ho sbagliato a scrivere, i morti invece restano, fenomeni".

Successviamente nuovo Tweet, in cui scrive: 'Wow pare che oggi io sia popolare'. 'Quelli come me - dice - preferiscono lavorare duramente e portare a casa i risultati'

WOW, PARE CHE OGGI IO SIA POPOLARE#DiStefano



⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/lcUzYcjJ8n — Manlio Di Stefano (@ManlioDS) August 5, 2020

'