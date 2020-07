Centrodestra, 'sullo scostamento non agiremo al buio'

Il nuovo scostamento di bilancio è una misura grave, di fronte alla quale il centrodestra è pronto a fare la sua parte, 'ma questa volta non lo farà al buio'.

Scrivono così i tre leader del centrodestra Salvini, Berlusconi e Meloni, in una lettera aperta al premier in prima pagina sul Sole 24 Ore. 'Non consentiremo che il denaro dei nostri figli sia sperperato in operazioni assistenziali o addirittura clientelari mentre il Paese soffre'. Al governo si chiede la disponibilità ad accogliere le proposte che il centrodestra avanza su fisco, lavoro e giustizia sociale.