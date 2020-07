Giorgia Meloni ha fatto un passo indietro dalla sua posizione originaria sul Recovery Fund? "Io preferisco fare passi avanti", ha risposto ai giornalisti Matteo Salvini, segretario della Lega, nel corso di un incontro con i simpatizzanti in un bar di Prato.

"Se uno per dire la verità viene attaccato dal politicamente corretto - ha aggiunto - per me la verità vale più del titolo su qualche giornalone. Ma penso che alla fine anche il centrodestra sarà compatto".