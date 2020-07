Gb: principe George compie 7 anni, diffuse due foto

In occasione del suo settimo compleanno, due foto del principe George sono state oggi diffuse Kensington Palace, precisando i suoi genitori, i duchi di Cambridge, sono "felici" di condividerle.

Si tratta di due fotografie scattate da sua madre, in cui il futuro re guarda alla fotocamera sorridendo. Risalgono all'inizio di luglio e , secondo Bbc News online, è probabile che le foto siano state scattate nella loro casa di Norfolk.

Il principe George, pronipote della regina Elisabetta, sarà il 43/mo monarca da quando Guglielmo il Conquistatore ottenne la corona d'Inghilterra nel 1066 se, come previsto, salirà al trono dopo suo nonno, il Principe di Galles, e poi suo padre, il Duca di Cambridge. (ANSA).