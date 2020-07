Coronavirus: altri 3 positivi nel campo nomadi di Scampia

Tre nuovi positivi nel campo rom di Scampia, su nove tamponi eseguiti oggi. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate dell'Asl. I tre positivi di oggi sono asintomatici e quindi restano nel campo rom dell'area nord di Napoli, in isolamento. In totale salgono quindi a sei i positivi al Covid-19 del campo rom napoletano. I tre di oggi si aggiungono alla 17enne incinta che è al Policlinico Federico II di Napoli e ai suoi due parenti stretti, che sono in isolamento nell'insediamento. L'Asl sta proseguendo il contact tracing dei positivi e già stasera ha inviato una equipe per effettuare altri tamponi.