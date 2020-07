Decreto Rilancio torna in commissione, dubbi sulle coperture

Verso il rinvio in commissione del Dl Rilancio. Il provvedimento, è da questa mattina all'esame dell'Aula di Montecitorio, ma a causa di alcune criticità sul fronte delle coperture dovrebbe tornare in commissione Bilancio.

Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, gli emendamenti sui cui si sono appuntate le perplessità riguarderebbero la sospensione dei mutui e il Sud: in tutto sarebbero circa 100 milioni a essere finiti sotto la lente di ingrandimento dei tecnici.