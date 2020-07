L'Aula della Camera ha iniziato, con gli interventi dei relatori, la discussione generale sul decreto legge Rilancio. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio, non sono previste votazioni fino alle 15. Si presume che nel pomeriggio il governo ponga la fiducia sul provvedimento, che punta a far licenziare dall'Aula di Montecitorio entro mercoledì in modo da inviarlo al Senato.

LA DIRETTA DALL'AULA