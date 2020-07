Decreto semplificazioni: fonti governo, probabile Cdm lunedì

Potrebbe svolgersi lunedì il Consiglio dei ministri sul decreto semplificazioni. È quanto emerge in queste ore da diverse fonti governative. Si è conclusa poco prima delle due, la scorsa notte, la riunione del preconsiglio sul decreto semplificazioni: i tecnici sono al lavoro per preparare il testo finale del provvedimento, che contiene una cinquantina di articoli su appalti, digitalizzazione della pa, semplificazioni normative e modifiche a norme come l'abuso d'ufficio e il danno erariale. Ma l'ipotesi ad ora più "probabile" è un Cdm lunedì per il varo del testo e l'intesa politica sui temi che ancora ieri dividevano la maggioranza.