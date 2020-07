Regionali, Conte: 'No alleanza Pd-M5S sconfitta per tutti'

"Ho letto di un gelo tra Zingaretti e Conte, ieri dovevamo vederci e non siamo riusciti, tant'e che abbiamo rinviato a oggi. Ma mi sono stupito di leggere di gelo", ha detto il premier Giuseppe Conte. "Sono d'accordo con Zingaretti, atti concreti".

"Possibile non trovare un momento di sintesi agli appuntamenti regionali? Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me, se non si trova un modo per fare un passo avanti. Basterebbe mettere da parte le singole premure", ha detto Conte sulle mancate alleanze tar i partiti di governo alle regionali.

"La maggioranza è compatta, lavoriamo ogni giorno su tutti i fronti, lo vedete anche nel dl Rilancio".

"Anche sul Mes è legittimo in questo momento aprire un dibattito pubblico e esprimere varie sensibilità. Ci sarà un momento in cui avremo completato il negoziato europeo - per ora parliamo astrattamente di tutto - e quando lo avremo completato formuleremo tutte le valutazioni, lo faremo in trasparenza e a quel punto dovremo valutare le posizioni di tutti", ha detto Conte.

"Non ho seguito la relazione dell'Anac, dico che il modello Genova ha funzionato tanto è vero che in un paio di situazioni si è subito intervenuti con i controlli fatti e noi ora li stiamo rafforzando quei controlli", ha risposto Conte ad una domanda sulle critiche del presidente dell'Anac sul "largo utilizzo" di supercommissari per le opere pubbliche.