Manfredi,presto in atenei anche presenza

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - "Il semestre del nuovo anno accademico sarà un semestre prevalentemente in presenza". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con i rettori lombardi e il governatore Attilio Fontana, in Statale a Milano. "Si continuerà anche con l'offerta didattica a distanza per garantire il diritto allo studio per chi non ha possibilità di essere presente, però da settembre l'università garantirà formazione in presenza", ha concluso il ministro.