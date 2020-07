Dl semplificazione: vertice di maggioranza a Palazzo Chigi

Al via a Palazzo Chigi un vertice tra il Premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza sul decreto semplificazioni.

Un voto sul filo in commissione Bilancio alla Camera dove, da un paio di ore, sta andando avanti l'esame degli emendamenti al Dl Rilancio che hanno ricevuto parere negativo di governo e relatori, e che quindi vengono bocciati. Nel corso della votazione di un emendamento della Lega in tema di infrastrutture, che la maggioranza aveva chiesto di respingere, la votazione è finita in pareggio: 17 contrari e 17 favorevoli (probabilmente a causa della distrazione di alcuni parlamentari di maggioranza, che non hanno alzato la mano al momento dovuto). Il conteggio è stato fatto dal presidente Claudio Borghi (Lega): "Ho contato le mani - ha spiegato - erano 17 sì e 17 no. Che facciamo, procediamo con il voto nominale?". La questione si è chiusa senza dover ripetere il voto, quando Borghi ha ricordato che, in ogni caso, il 'pareggio' vale come 'no'.

E' stata sospesa la seduta della commissione Bilancio della Camera, che sta votando gli emendamenti al Dl Rilancio. Nel corso della mattinata ci sono stati solo accantonamenti o voti contrari alle proposte di modifica. La seduta riprenderà alle 16.