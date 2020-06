Berlusconi, le tappe della vicenda Mediaset

E' l'unico processo in cui è stato condanno in via definitiva. Quattro anni di carcere, di cui 3 condonati per l'indulto, per frode fiscale sull'acquisizione dei diritti Tv Mediaset. Un verdetto, arrivato dopo 12 anni di battaglie giudiziarie, per il quale Silvio Berlusconi ha anche svolto un anno di servizi sociali occupandosi degli anziani malati di Alzheimer della Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

La registrazione audio delle parole di Amedeo Franco, relatore in Cassazione nel processo Mediaset, secondo cui quel processo fu un "plotone d'esecuzione" riaprono una vicenda iniziata ormai quasi vent'anni fa.

Ecco le tappe principali:

- 25 GIUGNO 2001: con le perquisizioni della Guardia di Finanza di Milano negli uffici di Mediaset a Cologno Monzese viene resa nota l'esistenza dell'inchiesta.

- 19 FEBBRAIO 2005: la Procura notifica agli indagati, 14 in tutto, l'avviso di chiusura indagini.

- 26 APRILE 2005: I pm chiedono il rinvio a giudizio per 14 imputati, tra cui Berlusconi, Confalonieri, Agrama e Del Bue.

- 7 LUGLIO 2006: il gup manda a processo 12 persone, tra cui Berlusconi, e ne proscioglie due.

- 21 NOVEMBRE 2006: Comincia il Processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale.

- 26 SETTEMBRE 2008: il processo viene sospeso dal Tribunale che accoglie l'eccezione di legittimità costituzionale del Lodo Alfano sollevata dai pm.

- 16 NOVEMBRE 2009: dopo la bocciatura del Lodo Alfano riprende il processo, che viene però subito rinviato al 18 gennaio.

- 18 GIUGNO 2012: La Procura chiede pene comprese tra i 3 anni e i sei anni di carcere per gli imputati. Per Berlusconi una condanna a tre anni e 8 mesi.

- 26 OTTOBRE: Il tribunale condanna Silvio Berlusconi a quattro anni di reclusione (di cui tre condonati per l'indulto); assolve Fedele Confalonieri, condannando anche altri imputati.

- 18 GENNAIO 2013: Davanti alla seconda corte d'Appello di Milano comincia il processo di secondo grado.

- 8 MAGGIO: La Corte d'Appello, accogliendo le richiesta del pg, conferma la sentenza di primo grado. Rimangono i quattro anni di carcere e i cinque di interdizione per Berlusconi.

- 1 AGOSTO 2013: arriva la conferma definitiva della pena principale per Berlusconi da parte della Cassazione.

- 11 MAGGIO 2018: Berlusconi ottiene dal Tribunale di Sorveglianza di Milano la riabilitazione che rende Berlusconi nuovamente candidabile sia al Senato che alla Camera.