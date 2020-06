Pressing dem sugli alleati, 'Chiudere i capitoli aperti'

Pressing dem sugli alleati perché la maggioranza chiuda i capitoli ancora aperti: 'Penso ad Alitalia, ad Autostrade o all'ex Ilva di Taranto', dice Zingaretti, che fa anche appello all' ex Ilva di Taranto', dice Zingaretti, che fa anche appello per le Regionali, dicendo che le divisioni sono ridicole e chiedendo di smetterla 'di guardare il mondo dal dirigibile'. Replica Italia Viva: "Il Pd ha scelto da solo tutti candidati e pretende poi che gli altri li seguano. Mi sembra un modo curioso e presuntuoso di fare politica", dice Ettore Rosato. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, firmerà nei prossimi giorni il decreto di fissazione della data delle prossime elezioni amministrative previste per il 20 e 21 settembre.