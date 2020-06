Maratona live del National Geographic Festival delle Scienze

La Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Codice Edizioni organizza la maratona live "Solstizio di Scienza, ri-pensare il futuro". All'evento, in programma il 20 giugno, partecipano oltre 50 esponenti di spicco del mondo scientifico, culturale, economico, sportivo italiano tra i quali Luca Parmitano, Vinicio Capossela, Maria Rosaria Capobianchi, Filippo Tortu, Marco Tronchetti Provera, Ferruccio De Bortoli. Il National Geographic Festival delle Scienze riparte così con una diretta di 6 ore (dalle 16.00 alle 22.00). Gli appuntamenti della giornata saranno trasmessi in diretta nei canali dei partner: Auditorium Parco della Musica, ANSA, National Geographic, Comune di Roma, Le Scienze, La Stampa, Scienza in Rete, gli enti di Ricerca (tra i quali CNR, INFN, ESA, ISPRA, CMCC), Codice Edizioni.

QUI LA DIRETTA DALLE ORE 16